Centro, scatta la stretta sui permessi

La Regina lancia l’operazione salva-centro e l’amministrazione annuncia anche una riduzione delle autorizzazioni a circolare in Ztl. Quasi 1.200 cittadini, infatti, hanno le autorizzazioni per circolare in centro a Cattolica, grazie a permessi rilasciati dal passato ad oggi: un dato che fa riflettere proprio in questo periodo in cui si cerca di limitare il traffico nel centro città. E da Palazzo Mancini arriva ora la notizia che ci sarà un giro di vite per limitare tali circolazioni: "Abbiamo deciso di limitare fortemente e in modo radicale il passaggio dei mezzi nelle vie Bovio e Curiel, rendendole delle Ztl effettive – le parole di Claudia Gabellini, assessore alla Polizia Municipale – in quanto negli anni si era permesso il passaggio delle forniture con permessi a vario titolo, con conseguente ammaloramento della pavimentazione. I permessi rilasciati negli anni scorsi sono diversi se contiamo tutte le Ztl, compresa la via Dante. In quest’ottica abbiamo quindi deciso di azzerarne una parte, limitatamente alle vie Bovio e Curiel, e di dare autorizzazione a chi ne ha veramente bisogno, ossia veicoli di residenti e domiciliati con box o garage (consentendo solo la fermata e non la sosta), oltre a veicoli delle forze dell’ordine, ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco o in situazioni di emergenza medica".

L’assessore ricorda i recenti provvedimenti: "Per tutte le forniture e le attività si sono creati punti di carico scarico, di merci e di persone, precisi e puntuali lungo le vie limitrofe (Matteotti, Corridoni, Fiume, Risorgimento, Mancini, ndr)". Cattolica sta pianificando un’opera di 3 milioni di euro proprio per il centro città (da via Mancini a via Bovio e Curiel) con nuovi investimenti anche sulla pavimentazione.

Luca Pizzagalli