Centro sociale Franchini, aumentano iscritti e attività

Una crescita del 20% in soli dodici mesi. Bilancio più che positivo per l’attività del centro sociale Franchini di Santarcangelo che si conferma punto aggregatore per gli anziani della bassa Valmarecchia. Tra il 2022 e il 2023 gli iscritti al centro sono passati da 350 a 423, e crescono anche i partecipanti alle iniziative organizzate dal centro sociale: circa 4.500 quelli delle 55 serate danzanti organizzate negli ultimi 12 mesi, con una media che oscilla dalle 60 alle 80 persone tra il periodo invernale e quello estivo. Dalle 100 alle 130 persone in media hanno invece partecipato alle cene organizzate ogni primo sabato del mese. Circa 160 persone hanno partecipato alla ginnastica dolce, 83 alle trasferte al mare e una cinquantina alle terme. Molto apprezzate anche le serate di tombola e burraco (con una partecipazione media di 60 persone a serata) e vacanze in montagna (quest’anno si partirà per Canazei e sono già oltre 70 gli iscritti alla gita di 4 giorni). Fa capo al centro Franchini anche la gestione dei 18 orti sociali presenti al parco dei Cappuccini lungo via Pozzo lungo: attualmente tutti gli appezzamenti sono assegnati a rotazione.