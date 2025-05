Centro sportivo a Miramare: servono 2 milioni

A Miramare sorgerà un nuovo centro sportivo polifunzionale, inclusivo e sostenibile, e adatto per discipline olimpiche e paralimpiche. In municipio vogliono dotare la zona sud di un impianto moderno e attrattivo andando a rinnovare l’attuale centro sportivo Bucci, "oggi sottoutilizzato" come ammettono da Palazzo Garampi.

Le intenzioni della giunta hanno un costo stimato in 1,9 milioni di euro. Un conto salato che in Comune puntano a ridurre fortemente attraverso il finanziamento che potrebbe arrivare con la partecipazione al bando ministeriale ‘Sport e periferie 2025’. L’obiettivo è ottenere 1,5 milioni di euro dal bando, così da limitare a 400mila il contributo pubblico per realizzare l’opera.

L’intervento prevede di dotare l’area compresa tra via Ambrosoli, viale Stoccolma e via Flaminia, di due campi da Ultimate frisbee in erba sintetica, utilizzabili oltre che per la pratica del flying disk per gare studentesche, campionati federali juniores e per attività di giocomotricità ed avviamento al movimento, adatte a tutti i bambini e le bambine.

I due campi nasceranno al posto dell’attuale rettangolo di gioco per il calcio, oggi sottoutilizzato visto che di recente stato riqualificato il vicino impianto sportivo di via Parigi, dove è stato rifatto il manto del campo in materiale sintetico, ottenendo l’omologazione alla Lega nazionale dilettanti.

Inoltre l’attuale campo da calcio a cinque diventerà una superficie utilizzabile anche per basket, pallamano, tiro alla fune, steel e soft dart, wheelchair ultimate, il frisbee in carrozzella. Oltre ai campi saranno costruiti nuovi edifici destinati a spogliatoi, servizi, sala polivalente e segreteria. L’impianto garantirà la piena accessibilità, non avrà barriere architettoniche. Infine, gli edifici avranno caratteristiche costruttive e impianti in grado di garantire alte prestazioni energetiche.