Centro sportivo progetto nel 2025

Partiranno nel nuovo anno i lavori di progettazione della struttura sportiva polifunzionale di via della Resistenza a Santarcangelo. La progettazione, per un importo di 161mila euro, servirà poi a partecipare ai bandi per ottenere risorse per l’intervento, pari a 3,3 milioni di euro. "La palestra, attualmente in corso di realizzazione, rappresenta il primo stralcio del progetto iniziale – spiega la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici, Michela Mussoni – Il nuovo documento d’indirizzo recupera e aggiorna il progetto originario". Due i blocchi del nuovo edificio, uno destinato ai servizi e uno alla palestra, con un campo per pallavoro, pallacanestro e calcio a cinque e con tribune per un centinaio di spettatori.