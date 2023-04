Centro storico ’blindato’ per le festività

Il centro storico di Rimini ’blindato’ durante il weekend di Pasqua. Sia nella serata di sabato che in quella di domenica piazza Cavour e l’area della Vecchia pescheria sono state ’sorvegliate speciali’, con il dispiegamento di decine di uomini delle forze dell’ordine. La serata di sabato è stata presidiata da diverse pattuglie di polizia di Stato e carabinieri, e con loro c’erano anche i soldati dell’Esercito, i militari della Guardia di finanza e diversi agenti della polizia locale. Un copione che è stato replicato anche domenica, quando decine di divise hanno sorvegliato l’area del centro storico. Numerose le persone identificate nel corso delle attività, e non sono mancate le denunce.

Ma i controlli sono stati potenziati anche nella zona mare e alla stazione. La polizia stradale è stata impegnata soprattutto col presidio delle principali arterie, anche in considerazione dell’afflusso massiccio di turisti (e non solo) a Rimini durante il ponte di Pasqua. Non sono mancati gli incidenti, tra cui quello accaduto ieri mattina in via Santa Cristina. Tanto lavoro anche in zona mare, con gli agenti della polizia locale chiamati a presidiare le zone più critiche e, sul lungomare di Rimini nord, a far rispettare i divieti imposti dalla nuova Zona a traffico limitato, scattato sabato 8 aprile. Per ora chi viene beccato a circolare senza autorizzazione senza avere il pass non viene multato – le sanzioni dovrebbero partire in estate, così ha assicurato l’amministrazione - ma soltanto ’invitato’ a cambiare il percorso. Non sono mancate anche ieri e domenica le proteste di chi era sprovvisto di permesso. E il comitato di residenti Viserba punto a capo (leggi il pezzo a pagina 3) chiede al Comune di rivedere le regole.