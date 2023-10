Centro21, il giorno del ricordo. Poi maxi-laboratorio in spiaggia

"A Riccione siamo fatti di mare e d’amore" dicono da Cuore21 (nella foto la presidente Codicè). E non poteva esserci luogo più bello della spiaggia per aprirsi al futuro e alla città. La cooperativa che accoglie e segue ragazzi con sindrome di Down chiama la città a un momento di "unione, condivisione e speranza" ricordando i sette angeli portati via dalla tragedia in A4. "A un anno dal quel tragico 7 ottobre che ha spezzato le vite di Massimo Pironi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Maria Aluigi, Rossella De Luca, Francesca Conti e Valentina Ubaldi nell’incidente sulla A4, Riccione si ritrova insieme, sabato 14 ottobre alle 15, in riva al mare di piazzale Roma". Oggi nella chiesa di San Martino sarà il momento del ricordo. Mentre sabato prossimo sarà un giorno dedicato "all’arte, al gioco e alla creatività per celebrare insieme la vita in un luogo speciale". Dalle 15 l’artista e illustratore francese Hervé Tullet, insieme ad Alessandra Falconi, responsabile del Centro Zaffiria di Rimini, propongono il progetto artistico 21 cuori tra cielo e mare. Sarà una creazione collettiva, un laboratorio artistico a cielo aperto dedicato alla città di Riccione e a Cuore 21. Un’occasione per vedere nascere un atelier collettivo e unico. Tutti possono partecipare al laboratorio, senza alcuna distinzione d’età. Sulla spiaggia libera verrà steso un grande tappeto bianco. Sarà centro da cui si irradiano grandi rotoli di carta fino a sfiorare le onde del mare sulla battigia. Sono queste le tele sulle quali il pubblico può disegnare, improvvisare segni, emozioni e sogni, messaggi di speranza che guardano l’orizzonte. A seguire la performance della compagnia di danza inclusiva Club Alieno.