Centro21 tra ricordo e ripartenza. Sette alberi piantumati al parco

Dal dolore della scomparsa alla vita che cresce, perché è questo ciò che i sette angeli che Riccione ha perso un anno fa avrebbero voluto. Cuore21 si appresta a vivere una giornata emotivamente intensa domani pomeriggio. A chiusura di un mese di iniziative e commemorazioni "ci sarà un altro appuntamento per noi molto significativo - scrivono dalla Cooperativa -, la piantumazione di 7 alberi dedicati a Massimo, Romina, Maria, Valentina, Francesca, Rossella ed Alfredo". Appuntamento alle 15 nel giardino Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Limentani. E’ qui che gli operai di Geat metteranno a dimora le sette piante, una per ogni angelo perso nella tragedia del 7 ottobre del 2022 sull’autostrada A4. Sarà una nuova partenza, con la vita che cresce nel giardino a pochi metri dalla sede di Cuore21 e Centro21. In realtà i ragazzi e gli educatori della Cooperativa non si sono mai fermati in questo anno, nonostante in principio riprendere le attività fosse una montagna impensabile da scalare. Tanta strada è stata fatta e le attività presentate in questo mese di ottobre lo testimoniano. Ma non è finita. Sempre domani, ma in mattinata, si svolgerà il terzo spettacolo di danza urbana firmato da Club Alieno in piazza Ganganelli a Santarcangelo, con una prima esibizione alle 11 e poi a mezzogiorno. Poche ore più tardi appuntamento nel parco per la messa a dimora degli alberi che tuttavia non sarà il momento conclusivo del mese di iniziative messo in campo dalla cooperativa. L’ultimo appuntamento sarà rappresentato dal Gala 21 Charity Dinner che si svolgerà al ristorante Cavalluccio Marino sul piazzale del porto di Riccione, la cui data verrà comunicata. Nel frattempo prosegue il progetto di crowfunding online con l’obiettivo di raccogliere fondi per le attività che coinvolgono i ragazzi.