Centro21, un mese per andare oltre il ricordo

"Ci siamo e guardiamo avanti. Organizzare un mese di iniziative in realtà è stato naturale. Ci sono venuti a cercare. Mostreremo quanto i ragazzi fanno". Il Cuore non si ferma. Si chiama così il cartellone di iniziative nel mese di ottobre raccontato da Cristina Codicè, presidente di Centro21 e Cuore21. Il pensiero va a Massimo Pironi, Romina Bannini e i ragazzi dell’associazione, Francesca, Valentina, Rossella, Maria e Alfredo deceduti il 7 ottobre di un anno fa in un incidente sulla A4. Ma non sarà un mese di commemorazioni, sottolinea la stesa Codicè. "Abbiamo giustamente deciso che il 7 ottobre venga dedicato al ricordo" premette. Quel giorno ci sarà la messa a San Martino celebrata dal vescovo Anselmi con la presenza del vescovo emerito Francesco Lambiasi. "Per il resto del mese vogliamo mostrare quanto creano i ragazzi, le loro capacità, i loro talenti". Saranno i 21 quadri realizzati dai ragazzi di Cuore21 esposti al Museo di Rimini in una mostra che inaugurerà il 30 di settembre alle 17. "Abbiamo cominciato a pensare a questo ottobre qualche mese fa per mostrare cosa abbiamo fatto e il frutto delle attività svolte con i ragazzi e le ragazze nell’ultimo anno. Dobbiamo guardare avanti per i ragazzi che seguiamo, che sono sempre di più e di tutte le età".

La tragedia ha fatto conoscere Cuore21 in tutta Italia, e tanti non si sono fermati al dramma. "Questa estate abbiamo avuto tante richieste da turisti. Famiglie che arrivavano a Riccione e ci chiedevano se i loro figli con disabilità potevano vivere un’esperienza con noi. Purtroppo non sempre ci siamo riusciti, ma credo che questo aspetto sia fondamentale e da approfondire per una città come Riccione che fa dell’accoglienza uno dei suoi pregi". Il 14 ottobre l’atelier artistico a cura di Alessandra Falconi ed Hervè Tullet occuperàla spiaggia libera e piazzale Roma in un pomeriggio aperto a tutti. L’incrocio di date fa pensare a Ciocopaese. "Per noi non esistono problemi alla concomitanza con Ciocopaese. Siamo per l’accoglienza tant’è che in quella giornata i ragazzi saranno anche a Ciocopaese come accaduto un anno fa" quando il dolore per la tragedia era ancora fortissimo, ma i ragazzi e gli educatori vollero aprirsi a un momento di condivisione con la città. Il 21 ottobre sempre al Museo di Rimini ci sarà Mastro Geppetto, un laboratorio per creare con il legno, e al mattino nella sala Massimo Pironi in Provincia un convegno sulla tutela dei soggetti deboli. Il 25 un evento al Play hall con la Polisportiva comunale e tre giorni dopo, il 28, verranno piantumati sette alberi nel parco Carlo Alberto dalla Chiesa per ricordare i sette angeli di Cuore21. Infine il 31 ottobre il gala al Cavalluccio Marino.

Andrea Oliva