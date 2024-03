Centrodestra, partita la campagna

Partita ieri sera anche la campagna elettorale del "centrodestra unito": primo incontro pubblico per Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Lista Civica del sindaco Giorgetti e la lista civica Noi con Filippo Giorgetti, all’hotel Bel Sito - bar Ristoro in zona colonie. Leit motiv: ’Condividere il presente per costruire il futuro’. "Incontrati i cittadini per iniziare un percorso di condivisione delle progettazioni, delle prospettive, delle problematiche e degli eventuali suggerimenti da parte degli stessi, proprio con la volontà di rendere partecipi i cittadini alla stesura delle linee programmatiche per il futuro", spiegano gli alleati. "Un sistema che l’attuale amministrazione ha dall’inizio portato avanti puntando sempre, quando possibile, al coinvolgimento, da parte di tutti coloro fossero interessati".

Si faranno incontri in tutte le zone del territorio secondo una cadenza settimanale nei quali saranno raccolti "spunti e riflessioni certamente utili per costruire il futuro della città". Si parlerà di "progetti, qualità della vita, visione complessiva della città, comunità dei servizi diffusi, partecipazione e volontà di aiutare".