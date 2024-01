Centrodestra, Samorani favorito. Sarà lui lo sfidante di Sacchetti?

Chi sfiderà Filippo Sacchetti alle elezioni? A Santarcangelo per ora l’unico candidato sindaco ufficiale è l’assessore all’urbanistica – e segretario provinciale Pd – scelto dal centrosinistra come erede di Alice Parma. Il Movimento 5 stelle ancora non è pervenuto, e non è detto che scenda in campo. Nel centrodestra, dopo che è sfumata la candidatura a sindaco dell’avvocato e imprenditore Paolo Lombardini, negli ultimi giorni si è rafforzata l’ipotesi di Domenico Samorani.

Il medico e capogruppo della lista civica Bene in comune, era già stato candidato sindaco del centrodestra alle elezioni 2019, perse contro Alice Parma. Il nome di Samorani non è l’unico in lizza, ma Forza Italia e Lega sono pronti a sostenerlo. E anche Fratelli d’Italia, che qualche dubbio lo aveva, potrebbe alla fine appoggiare Samorani. Che, per ora, non si sbilancia: "Siamo in una fase di lavoro serrato – dice – in cui il tema non è il candidato sindaco. Il lavoro che stiamo facendo è riunire chi non sente vessato e non rappresentato dalla sinistra a Santarcangelo. Stiamo lavorando con la gente sul nostro programma. La lista civica Bene in comune c’è e stiamo incontrando tante persone, per allargarla a tutti. Vogliamo costruire un’alternativa seria con le risorse migliori del territorio". Resta abbottonato anche il consigliere della Lega, Gabriele Stanchini: "In questa fase non è ancora prioritario il tema del candidato sindaco. Il nostro obiettivo è migliorare Santarcangelo e portare una ventata di aria nuova fuori dagli schemi del partito padrone", in riferimento al Pd.

Al di là delle varie dichiarazioni ufficiali, è un fatto che la lista di Samorani stia lavorando a un progetto politico per tutto il centrodestra. Lo dimostra il recente incontro (nella foto) fatto da Samorani con i consiglieri Barnaba Borghini e Jenny Dolci, i leghisti Stanchini, Matteo Montevecchi (consigliere regionale) e Andrea Pari (consigliere a Rimini). Questa sera i vertici di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si riuniranno nuovamente per fare il punto sulle candidature nei vari comuni del Riminese chiamati al voto, e si proverà a chiudere il cerchio per Santarangelo.