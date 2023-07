Centrosinistra all’attacco "Alla città serve una guida"

"Per la nostra coalizione non cambia nulla". Partiti e civiche che ha sostenuto Daniela Angelini continuano a dirsi fiduciosi per l’esito del ricorso presentato al Consiglio di Stato. Dal Pd (nella foto il segretario Riziero Santi) a Coraggiosa, 2030, Uniamo, Riccione col cuore restano dell’idea che "Riccione non può permettersi di restare senza un’amministrazione in carica. Se fosse stata accolta la richiesta di sospensiva ora avremmo di nuovo un governo nel pieno dei suoi poteri, in grado di portare avanti il programma scelto dagli elettori, dando attuazione al restyling di viale Ceccarini, del porto, difendendo la stagione turistica partita tra enormi difficoltà, dando corpo al Piano strategico, avviando la promozione e la programmazione degli eventi per il Natale e per il 2024, e ancora moltissimo altro". Poi l’affondo contro la Lega. "Un partito che avendo perso malamente le elezioni ha preferito provare a mandare tutto a monte senza curarsi delle conseguenze, con il commissariamento della città che residenti e imprenditori continuano a pagare". Nel frattempo la coalizione si "stringe attorno alla sindaca scelta dai riccionesi un anno fa, Daniela Angelini, con la speranza che possa tornare in carica già in ottobre con una sentenza favorevole del Consiglio di Stato ma anche con la sicurezza che, se sarà necessario tornare al voto, gli elettori non avranno incertezze nel riconfermarle la fiducia".