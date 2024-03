Centrosinistra, lista unica e Lara Gobbi candidata

Fumata bianca. Lara Gobbi è la candidata sindaco espressione di Impegno Civico e Verucchio Domani per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. 48 anni, originaria di Bellaria, ma adottiva di Villa Verucchio dal 2003, sposata e con due figli, avvocato, con un impegno anche alla Camera civile di Rimini, la Gobbi è stata consigliera di opposizione per il gruppo Verucchio Domani nell’ultimo lustro, a fianco del candidato sindaco dello stesso gruppo Cristian Maffei. "Ho deciso di accettare la candidatura per dare il mio contributo al paese – è il suo primo commento – L’esperienza maturata in questi cinque anni all’opposizione mi ha fatto capire l’importanza di mettersi al servizio per lasciare un paese migliore ai nostri figli".

Dopo colloqui fitti, l’addio al terzo mandato della sindaca Stefania Sabba (a seguito di 10 anni di governo) e il passo indietro dell’ex candidato sindaco Cristian Maffei, le forze di centrosinistra Impegno Civico e Verucchio Domani hanno sancito l’alleanza che ha portato a identificare in Lara Gobbi il candidato per le prossime amministrative. La Gobbi in realtà sta già lavorando unitamente alla lista per completare un gruppo che vada oltre la semplice fusione delle due liste, "con l’ambizione di aggregare nuove forze e idee da proporre al paese per la prossima tornata amministrativa". Stanno già partendo i tavoli di confronto sul programma aperti a tutti gli interessati. "Come sempre nella storia politica verucchiese, il civismo, le competenze, la passione per il bene del paese e l’impegno disinteressato per la comunità, animeranno questo progetto – affermano Verucchio Domani e Impegno Civico – Questi importanti requisiti sono ben rappresentati dalla storia personale e di impegno di Lara e di tutti coloro che si stanno impegnando in questo percorso".

Il nuovo percorso porterà anche ad un nome diverso con cui la lista unitaria si presenterà in campagna elettorale e alle urne: diverse proposte sono già arrivate sul tavolo, verranno valutate dal gruppo allargato e insieme al candidato sindaco. "Fondamentale nella scelta è stato anche il gruppo" ammette la Gobbi.

Amante della pallavolo, sport che ha praticato in passato, la Gobbi è impegnata nell’associazionismo cattolico e in parrocchia a Villa Verucchio, si dedica al pilates e ad andare a vedere le partite di calcio e pallavolo dei figli.

m. c.