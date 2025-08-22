C’era una volta il ‘pallone’: "Quando partirà il cantiere?"

Che fine ha fatto il progetto per recuperare il ‘pallone’ distrutto dal maltempo nel centro sportivo? A chiederselo è un gruppo di cittadini in attesa di un progetto di riqualificazione annunciato dall’amministrazione da tempo, ma ancora non partito. "Era il primo dicembre 2023 – raccontano –, quando un forte temporale distrusse il ‘pallone’ di via Monte Rosa a Riccione, dove centinaia di ragazzi, appartenenti a più discipline sportive, coltivavano i loro sogni. Da un giorno all’altro si sono ritrovati senza una struttura dove allenarsi. Un disastro annunciato, poiché da anni quel ‘pallone’ necessitava di manutenzione o di un serio restauro. Oggi, a distanza di quasi due anni e nonostante le promesse del Comune, i ragazzi e le loro società sportive hanno dovuto rimboccarsi le maniche, trovando soluzioni provvisorie: palestre o capannoni spesso inadeguati, con spazi ridotti e costi di affitto e gestione riversati sulle famiglie. Molti genitori sostengono sacrifici pur di non deludere i figli, ma non tutti hanno potuto continuare". Il Comune aveva annunciato la partecipazione del progetto a un bando regionale e la conseguente possibilità di far partire i lavori per creare una struttura nuova e adeguata all’utilizzo per dodici mesi l’anno.