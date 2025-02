Queste poche righe sono scritte con l’intelligenza naturale. Magari non saranno così argute, ma la genuinità è garantita. I futurologi prevedono che molte attività umane saranno presto sostituite dall’Ia. Un software inventato a Rimini ha prodotto la segretaria virtuale per gli hotel: una chat sforna preventivi e consigli, suggerisce i periodi migliori per la vacanza, menù vegetariani e notizie utili. Un po’ freddina forse, ma educatissima. Non ha orari né pretese salariali, non si ammala mai e obbedisce. Mezzo secolo fa, durante l’inverno gli albergatori organizzavano tour al Nord per ingraziarsi i clienti. Ora possono stare sul divano e vedere le serie tv. C’era una volta l’accoglienza romagnola.