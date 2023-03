"Cerasolo abbandonata al degrado"

"Cerasolo Ausa in preda al degrado". I consiglieri comunali di Coriano Futura, nei giorni scorsi, hanno incontrato una rappresentanza di cittadini della frazione per discutere dei problemi che attanagliano il territorio. "Ne è emerso un quadro piuttosto desolante e avvilente", fanno sapere parlando di "frazione letteralmente abbandonata a se stessa, immobile in una condizione di stallo che dura da quasi 30 anni e vittima di degrado. Il sindaco Ugolini ha promesso interventi, ma è un tentativo goffo di mettrci una pezza". Eccoli, i problemi evidenziati dai consiglieri di Coriano Futura: "L’impianto semaforico posto tra la Ss72 e via La Pastora – per la cui riqualificazione è stato chiesto nulla osta ad Anas – risulta guasto dal novembre del 2021. Da allora è passato un anno e mezzo. Negli ultimi anni abbiamo assistito al progressivo svuotamento di diversi capannoni e stabilimenti un tempo adibiti ad attività artigianali o commerciali. Lungo i bordi della Consolare, cespugli, erbacce e vegetazione spontanea crescono in maniera incontrollata, dando vita a una vera e propria giungla in mezzo alla quale i pedoni si trovano molto spesso a dover transitare con fatica. Gli attraversamenti pedonali – osservano da Coriano Futura – sono del tutto assenti e l’unico presente è carente dal punto di vista dell’illuminazione. Lo stesso vale per le fermate dell’autobus. Ben conosciamo poi i problemi degli impianti semaforici, che solo ora l’amministrazione comunale si è premurata di prendere in considerazione. Ugolini poi non ha parlato della possibilità di realizzare un percorso ciclabile".