Cerca di barattare la cocaina con tre pezzi di formaggio

Forse non aveva i soldi per pagarsi la dose di crack e cocaina. Così ha pensato benere di proporre al suo pusher di fiducia uno scambio a suo modo di vedere vantaggioso: del formaggio grana in cambio dello stupefacente. Per sua sfortuna, la complessa trattativa per il baratto è stata notata dagli agenti della polizia locale di Rimini, che martedì pomeriggio stavano pattugliando il centro storico. I vigili si sono avvicinati in tempo per cogliere il giovane con le mani in pasta, proprio mentre stava per cedere tre confezioni di formaggio stagionato di mezzo chilo l’una in cambio della droga. Non si esclude che il formaggio in questione sia stato rubato da un supermercato: per questo motivo gli agenti hanno denunciato il giovane per ricettazione e provveduto a sequestrate le confezioni ‘incriminate’. Tra le zone della città passate al setaccio degli agenti della polizia locale, impegnati nella lotta allo spaccio di droga, c’è anche quella della stazione dei treni. Qui, sabato scorso, è scattato un blitz che ha portato alla denuncia di uno spacciatore, sorpreso mentre cedeva una dose di stupefacente ad un cliente. Altre dosi erano invece nascoste negli slip. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, estenendosi anche ad altri quartieri di Rimini.