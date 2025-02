Cerca di strangolare la compagna: a giudizio

"Tu non sai fare nulla, sei completamente inutile". Una mortificazione costante, quasi giornaliera. Accompagnata molto spesso da minacce di morte e, in alcuni casi, anche da aggressioni fisiche vere e proprie nei confronti della compagna e convivente. Sono le accuse, gravissime, a carico di un 46enne originario dell’Europa dell’est, residente a San Giovanni, che si trova a dover affrontare un processo per maltrattamenti in famiglia, a seguito del decreto di giudizio immediato emesso nei suoi confronti da parte del tribunale di Rimini. La vittima, assistita dall’avvocato Diego Pensalfini, si è costituita parte civile nel procedimento che è cominciato nei giorni scorsi e che proseguirà il 28 aprile prossimo quando in aula sarà sentita la donna. A seguito della denuncia di quest’ultima, e del fascicolo aperto dalla Procura di Rimini, a carico del 46enne è stato applicato il divieto di avvicinamento: l’uomo deve dunque rispettare una distanza di almeno 500 metri dalla sua ex compagna.

I primi fatti risalgono al dicembre del 2022 quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti (le indagini sono state condotte dai carabinieri), l’indagato avrebbe cominciato a mettere in atto una serie di atteggiamenti sempre più aggressivi e asfissianti nei confronti della convivente. La malcapitata veniva umiliata quasi ogni giorno con insulti di ogni tipo. Il compagno la accusava di "prostituirsi" e di andare a letto con i carabinieri. Quando la sua rabbia raggiungeva il punto di non ritorno, dalle parole passava rapidamente ai fatti, stringendole le mani attorno al collo o strappandole il cellulare per impedirle di chiamare il 118 o le forze dell’ordine. Una escalation di violenza che, in varie occasioni, avrebbe spinto la vittima a fuggire di casa insieme al figlio per cercare rifugio da un’amica.

Contrariato da quelle fughe, l’uomo sarebbe arrivato al punto di minacciarla, dicendosi pronto a pagare cento euro per assoldare qualcuno che gliela avrebbe fatta pagare e l’avrebbe aspettata fuori dal lavoro. "Ti impicco all’albero" le avrebbe detto in un’altra occasione, facendole intuire di essere pronto ad alzare ancora di più l’asticella. Il tutto, sempre stando alla ricostruzione, sarebbe stato accompagnato anche da atteggiamenti persecutori, come raffiche di telefonate e messaggi ad ogni ora del giorno e della notte, in molti casi conditi con insulti e minacce assortite, che nel corso delle settimane avevano portato la donna a vivere in uno stato di paura perenne.