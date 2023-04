Cercansi volontari per la Croce Rossa

Volontari per la Croce Rossa Italiana si diventa. Come? A Secchiano di Novafeltria è in programma un riordino delle fila dei volontari dopo la pandemia e pertanto è stato istituito un nuovo corso, la cui presentazione avverrà mercoledì prossimo alle ore 20.30 nella sede della Croce Rossa Italiana a Secchiano di Novafeltria in via Romagna 6. Qui gli aspiranti volontari potranno ottenere le delucidazioni sul corso e iniziare quindi ad intraprendere la strada che porta ad entrare nella schiera di volontari dell’alta Valmarecchia. Le informazioni in merito si possono ottenere contattando la mail: diventavolontariocririmini.it