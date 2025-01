Cercasi piano spiaggia. Approvazione nel limbo da un anno

Che fine ha fatto il piano spiaggia di Cattolica? Adottato in consiglio comunale a fine 2023, non è ancora tornato in consiglio comunale dopo oltre un anno per l’approvazione definitiva, che lo renderebbe legge sbloccando i lavori dei privati. Ed ora gli operatori cattolichini chiedono spiegazioni: "Il piano spiaggia di Cattolica è di fatto scaduto da almeno 4 anni – dice Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato – ed anche se regna la confusione in ambito di Bolkenstein e nuove norme, a livello comunale tale strumento potrebbe servizi agli operatori che vorrebbero rinnovare i propri stabilimenti". E qualcuno disposto ad investire potrebbe esserci tra i bagnini: "La nuova norma Bolkestein nei futuri bandi potrebbe riconoscere punteggio a chi investirà – prosegue Ruggeri – e dunque un piano spiaggia approvato definitivamente potrebbe dare il via libera ad alcuni interventi. Certo è che regna l’incertezza anche a livello nazionale ma senza piano spiaggia si rischia l’immobilismo su tutto l’arenile cattolichino". Un tema molto sentito quello della spiaggia in una città che vede il proprio futuro legato anche al futuro degli stabilimenti balneari. Nei prossimi mesi il piano spiaggia dovrebbe tornare in consiglio comunale con nuovi bonus e premialità per i bagnini che vorranno investire nei propri stabilimenti. "Il nuovo lungomare Rasi-Spinelli – conclude Ruggeri – può dare impulso anche alla spiaggia ed all’arenile proprio in quella zona ma è bene non aspettare oltre".

lu.pi.