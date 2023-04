"Cerchiamo autisti e anche meccanici"

Emergenza autisti di bus. La carenza di conducenti, diffusa in Italia e in Europa, tocca anche la provincia di Rimini e Start Romagna. Parliamo dell’azienda del trasporto pubblico locale, che trasporta 33 milioni di viaggiatori l’anno, con una flotta di circa 570 bus che percorre 21 milioni di km servendo 71 comuni. "A Rimini – dice Stefano Fiori, direttore risorse umane di Start – i dipendenti sono 434 sui 979 totali del gruppo. In tutta Start Romagna la quota di donne è del 13,3%, più bassa fra gli autisti (7,6%)".

Quanti autisti mancano nel Riminese?

"In Romagna il turnover annuale è di 50-60 autisti. Nel 2023 abbiamo già assunto 10 nuovi autisti, ma nell’immediato ne servono altri, anche a Forlì, Cesena e Ravenna".

Quali sono i canali di reclutamento?

"Per chi non ha ancora le patenti per i bus (D, DE e Cqc), usiamo Scuderia Start, progetto rivolto a giovani e che ne prevede il conseguimento a costi agevolati. Spesa che sarà comunque quasi del tutto rimborsata, gradualmente, nei mesi successivi all’assunzione. Con tale modalità abbiano già inserito in azienda una ventina di autisti, altri 11 li assumeremo a breve. Abbiamo aperto anche la selezione pubblica per chi ha già la patente necessaria: a loro offriamo un posto a 1.300 euro mensili, per 14 mensilità, e numerosi altri benefit".

Opportunità per altre figure?

"I bus sono sempre più tecnologici: servono anche meccanici, meccatronici, elettronici ed elettrauto esperti. Attraverso la nostra Academy Scuderia abbiamo appena assunto 6 giovani, che stiamo formando come meccatronici. In autunno apriremo una nuova chiamata per giovani fra 18 e 24 anni, che saranno assistiti da tutor nella formazione e nell’inserimento". Per maggiori informazioni e candidature: www.startromagna.it.