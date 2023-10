Cerimonia di insediamento. Ecco i nuovi Capitani Reggenti

Un nuovo corso per San Marino. Ieri, dal primo mattino, sul Titano si è tenuta la cerimonia di insediamento dei due nuovi Capitani Reggenti: Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. La coppia di Reggenti è ufficialmente subentrata dopo i passaggi formali dei giorni scorsi agli uscenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. La solenne cerimonia di ieri è partita con lo schieramento dei corpi militari già al mattino in Piazza della Libertà davanti a Palazzo Pubblico, con il corteo capeggiato dai Capitani. Infine, la solenne cerimonia religiosa alla Basilica del Santo e quindi l’orazione ufficiale dei nuovi Capi di Stato hanno sancito il passaggio di consegne e il nuovo corso sammarinese per i prossimi sei mesi.