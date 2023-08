Cerimonia in ricordo dei Tre Martiri

Il 16 agosto Rimini commememorerà il 79esimo anniversario del sacrificio di Mario Cappelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, i tre martiri riminesi trucidati dai nazi-fascisti. La cerimonia, durante la quale saranno deposte corone di alloro in via Ducale e nella piazza dei Tre Martiri a loro dedicata, inizierà alle 17 con partenza da via Tiberio. Sarà un momento solenne, accompagnata dalle note dalla banda della Città di Rimini. Le iniziative per il ricordo dei tre martiri proseguiranno alla sera alla Corte degli Agostiniani (inizio alle 21), con la premiazione del premio ’Vincenzo Mascia’, intitolato all’ex presidente Anpi, figura di rilievo per la storia politica e culturale riminese. Alle 21,30 si svolgerà lo spettacolo in ricordo dei tre martiri Pane, lavoro e pace. I gruppi di difesa della donna tra Resistenza ed emancipazione, con Donatella Allegro e Irene Guadagnini, regia di Donatella Allegro, ricerche a cura di Eloisa Betti.