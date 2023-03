Cerimonia in ricordo di Loris Soldati

In ricordo di Loris. Il 13 marzo 1969 moriva in un tragico incidente stradale, a soli 22 anni, Loris Soldati. Fratello di Meris, era il segretario della Federazione giovanile comunista riminese. Ai suoi funerali a Santarcangelo vi fu una straordinaria partecipazione, con tanti giovani e operai in prima fila. Domani, in occasione dell’anniversario, Loris verrà ricordato alle 15 al cimitero di Santarcangelo con una cerimonia a cui parteciperanno familiari, amici e anche la sindaca Alice Parma ed Emanuele Bianchi, il più giovane membro dell’assemblea nazionale Pd. Presto inoltre sarà proiettato il filmato Un cerchio con gli spigoli, dedicato a Soldati e realizzato da Stefano Bisulli.