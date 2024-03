Cernigoi salta la gara contro la Spal

C’è anche l’attaccante del Rimini, Jacopo Cernigoi tra i ’cattivi’ indicati dal giudice sportivo dopo il turno infrasettimanale. Il centravanti lombardo è stato squalificato per un turno, dopo l’ammonizione rimediata nel match contro il Sestri Levante. Cernigoi salterà quindi i novanta minuti di domenica in casa di quella Spal che, invece, non ha problemi con il giudice sportivo. Se non una multa da 500 euro da pagare (ammenda di 1.200 per il Pescara, 600 per Carrarese e Fermana, di 300 euro per la Torres). Nel girone B sono stati squalificati per una giornata anche Tumbarello e Quirini della Lucchese, Ogunseye del Cesena, Misuraca, Carosso e Malaccari della Fermana, Panico della Carrarese, Rossetti della Vis Pesaro, Spagnoli dell’Ancona e Morrone della Recanatese. Tra gli allenatori due giornate di squalifica per il mister dell’Ancona, Gianluca Colavitto.