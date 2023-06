Cerri e le memorie dai mari di sabbia

Oggi alle 18, alla Galleria Santa Croce di Cattolica, si terrà il finissage della mostra ‘Mari di sabbia’ di Mara Cerri, curata da Milena Becci nell’ambito del progetto Mansio. In questa occasione sarà presentato il video che racconta la residenza artistica realizzata dall’illustratrice al Museo della Regina dal 19 al 21 aprile. Durante la residenza a Cattolica, Mara Cerri ha incontrato alcuni cittadini che le hanno raccontato le proprie memorie intorno a quel paesaggio del litorale cattolichino scomparso in seguito allo sviluppo balneare e urbanistico della costa romagnola, un tempo popolata da dune vive, cespugli e pozze d’acqua. Gli elementi presenti nella memoria di Guido Calbi e Silvio Di Giovanni – tra gli altri la zona delle Navi, colonia marina risalente agli anni ’30 costruita a nord ovest della città, i capanni in legno e le rondini catturate dalle reti sulla spiaggia – hanno portato alla realizzazione di un racconto per immagini visionario dove passato e presente si sovrappongono e si ricongiungono. Alcuni disegni di questo racconto e il manifesto che lo sintetizza sono allestiti nella sezione del motopeschereccio Garbino costruito a Cattolica intorno al 1950, poi demolito.