Certe notti sul Metromare . Cinghiali alla fermata di Bellariva

Qualcuno avrà pensato che anche loro, due cinghiali sorpresi a vagare in via Chiabrera vicino alla fermata Toscanini, stessero andando a prendere il Metromare. Scherzi a parte, ha destato non poca sorpresa l’avvistamento, ieri mattina all’alba, dei grossi animali selvatici trovati a vagabondare in un quartiere residenziale di Rimini, lontano dalle campagne. Presenze del genere non sono certo una novità, specialmente se ci si spinge nell’entroterra riminese. Non capita però molto spesso che i cinghiali scelgano per le loro scorribande una zona della città vicina alla spiaggia e al lungomare. Gli automobilisti che ieri, tra le 5 e le 6 del mattino, si sono imbattuti nei cinghiali a zonzo tra via Melucci, in corrispondenza dell’autovelox, e via Chiabrera, a Bellariva, hanno sgranato gli occhi e sono rimasti completamente spiazzati. Qualcuno si è spaventato, altri ancora hanno tirato fuori lo smartphone per immortalare le sortite degli ungulati.

Anche alcuni passanti, inclusa una donna a spasso con il cane, hanno incrociato i cinghiali, non lontano dal parcheggio dell’Sgr. Un altro avvistamento, alcuni minuti dopo, nell’area di sosta che si trova in corrispondenza della fermata Toscanini del Metromare. Nei giorni scorsi altre segnalazioni erano invece arrivate dalla zona di Miramare, mentre nel 2019, addirittura, un cinghiale si era spinto fin sulla spiaggia, sul finire dell’estate. Un fenomeno curioso che può tramutarsi in un problema per via dei danni causati alle colture, come lamentato a più riprese dagli agricoltori della provincia di Rimini.

I cinghiali non sono però i soli animali selvatici che di recente hanno iniziato a gironzolare nei campi e nelle strade periferiche di Rimini. A inizio marzo erano stati avvistati due lupi nei pressi del carcere ‘Casetti’. Un evento all’apparenza eccezionale, che però – come evidenziato anche dalle associazioni di animalisti – sta diventando sempre più comune. Già nei mesi scorsi era accaduto che alcuni residenti avessero notato diversi esemplari in città, nei pressi del depuratore sulla Marecchiese e dello stadio di baseball. A metà marzo un’altra segnalazione per un lupo, questa volta a Coriano, nei pressi della scuola dell’infanzia, in via Alexander Fleming, il tutto documentato dal video realizzato da una residente. A Coriano gli avvistamenti non sono certo rari. Nella zona del Marano quelli più numerosi. I lupi si spostano con i cinghiali, che ne diventano la preda.

Ed oggi sono arrivati nei centri abitati e sempre più vicini alla costa. Ad ogni avvistamento scatta il dibattito tra chi è preoccupato che i lupi percorrano il medesimo marciapiede dei figli per andare a scuola e chi invece predilige il rispetto per la natura e l’animale, sottolineando che di norma il lupo alla vista delle persone se ne va senza avere altre intenzioni.