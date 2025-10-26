Il Bologna dei sorrisi

26 ott 2025
DONATELLA FILIPPI
Cronaca
Cessione Banca di San Marino: ipotesi corruzione e riciclaggio

Su questo, oltre che sul reato di amministrazione infedele, sta indagando il tribunale. Eseguiti anche dei sequestri.

Amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio. Questi i reati per i quali sono in corso degli approfondimenti sulla caso della cessione mancata della Banca di San Marino per la quale nei giorni scorsi sono state arrestate tre persone, una delle quali si trova ai domiciliari. Degli approfondimenti in corso lo fa sapere il dirigente del tribunale Giovanni Canzio.

"L’autorità giudiziaria – scrive – ricevuta la notizia di reato dall’Agenzia di Informazione finanziaria e dopo la costituzione di gruppo composto da più giudici inquirenti, ha avviato le indagini sulla procedura di cessione a una società estera della partecipazione di maggioranza di Banca di San Marino da parte di Ente Cassa Faetano".

Nel corso delle indagini "e alla stregua delle imputazioni finora formulate per i reati di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio, sono state disposte ed eseguite alcune misure cautelari personali (confermate dal giudice del riesame), insieme con vari provvedimenti di sequestro probatorio e preventivo".

Intanto, nei giorni scorsi Banca Centrale ha respinto la domanda di acquisizione della maggioranza di Banca di San Marino da parte dell’investitore bulgaro. "Le motivazioni sono coperte da un nostro segreto istruttorio – spiega Catia Tomasetti, presidente di Bcsm a San Marino Rtv – quindi non posso andare nei dettagli. Però posso arrivare alla sostanza: Banca Centrale è chiamata a prendere una decisione delicatissima, perché deve valutare l’adeguatezza del nuovo azionista, soprattutto a tutela dei correntisti. Decisione sofferta ma necessaria perché, se non c’è una certezza assoluta di adeguatezza, deve essere pronunciato il ‘no’".

