Cetacea analizza i rumori in mare

Fondazione cetacea studierà l’inquinamento acustico marino. Il progetto coinvolge anche la Sub GianNeri di Rimini. Prima di Natale i subacquei in collaborazione con gli esperti della Fondazione hanno posizionato in mare a 20 metri di profondità un idrofono, strumento di registrazione dei suoni sottomarini. Il luogo scelto è l’area del relitto della piattaforma ‘Paguro’ al largo di Ravenna. L’attrezzatura ha già avviato la fase di registrazione. Per due anni, in linea con il progetto ‘Undersea’, registrerà l’inquinamento da rumore causato dalle attività dell’uomo in Adriatico, come i trasporti, il turismo, la pesca e le attività estrattive.