Ceto medio schiacciato. Serve uno scudo regionale

A Rimini oltre il 40% dei cittadini dichiara meno di 15mila euro all’anno. Il reddito medio si ferma a 24.230 euro, contro i più di 31mila di Bologna. E l’inflazione locale, con un +2,8% annuo, è la più alta dell’Emilia-Romagna.

Numeri che raccontano un disagio profondo del ceto medio, quello che lavora, paga le tasse e regge la comunità, ma che oggi è il più esposto a fragilità e rincari.

"È il momento di agire con misure strutturali di riequilibrio regionale – afferma Emma Petitti, vicesegretaria regionale Pd e consigliera dell’Emilia-Romagna –. La strada segnata a Bologna con lo scudo per il ceto medio, promosso dal sindaco Lepore e sostenuta anche dal professor Zamagni, può diventare un riferimento per altri territori. Ma la regia deve essere regionale, per garantire maggiore equità e correggere gli squilibri tra le diverse aree dell’Emilia-Romagna".

A Rimini una famiglia media subisce un incremento di spesa di circa 770 euro all’anno a causa dell’inflazione, mentre a Reggio Emilia l’aumento si ferma intorno ai 220 euro.

La differenza può arrivare fino a 550 euro annui, un divario che pesa in modo sproporzionato sul bilancio delle famiglie. Un paradosso che rischia di far scivolare nella fragilità proprio quella fascia di popolazione che, pur lavorando, non riesce più a sostenere il caro vita con serenità. Un tema che diventa sempre più centrale, perché non riguarda soltanto i nuclei in difficoltà, ma una platea molto più ampia: famiglie, lavoratori, professionisti e piccoli imprenditori che si trovano in quella fascia di reddito intermedio che non accede ai sostegni per chi ha i redditi più bassi e allo stesso tempo non riesce a reggere l’aumento dei prezzi.

Secondo Petitti lo "scudo" dovrebbe poggiare su tre pilastri: un sostegno diretto al reddito per chi lavora ma non riesce a far fronte al caro vita, un salario minimo da applicare nei contratti pubblici e negli appalti regionali, e infine un patto territoriale che garantisca tariffe eque per i servizi essenziali come trasporti, sanità e istruzione, con un’attenzione particolare alle famiglie a reddito medio.

"La sinistra – conclude Petitti – deve tornare a parlare a chi lavora, a chi ha paura di non farcela, a chi non ha voce. Se il governo ignora il disagio sociale, l’Emilia-Romagna può diventare laboratorio di una nuova stagione di diritti, welfare e sostegno al reddito. Intendo portare queste proposte nel confronto interno al Pd, per tradurle in azioni concrete anche in sede regionale".