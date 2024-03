Cevoli e moglie scendono dal Pechino Express

Dalla vittoria assoluta della scorsa settimana all’inattesa eliminazione nella seconda tappa di giovedì sera. È finita così l’avventura di Pechino Express per l’attore, comico e cabarettista riccionese Paolo Cevoli e sua moglie, la stilista Elisabetta Garuffi. Eliminati dai Caressa (Eleonora e suo papà Fabio), piazzatisi al primo posto, ‘I romagnoli’ – appunto Cevoli e la moglie – hanno ripreso la via di casa con lo zaino sulle spalle, dopo aver percorso 180 chilometri, che sulla via del Dragone da Lang Son, attraverso Dong Dang, ha portato loro e altre sette coppie in gara fino a Hung Viet, in Vietnam. Quella dei Caressa è stata una sorta di rivalsa. Assieme ai Brillanti, a inizio puntata, erano stati penalizzati da Cevoli, che in qualità di vincitore poteva scegliere due coppie da far partire con un ritardo rispettivamente di 10 e 15. Scelta caduta su loro, in quanto più veloci e agili. L’altra sera però le posizioni si sono invertite. Come previsto dalle regole della competizione, è spettato ai Caressa decidere chi eliminare e così, senza tentennamenti, i due hanno scelto ‘I romagnoli’. "L’idea iniziale, se mai ci fossimo trovati in questa situazione era quella di rispettare la classifica finale, quindi di penalizzare l’ultimo arrivato – ha motivato Fabio Caressa al conduttore Costantino della Gherardesca –. In più ‘I romagnoli’ ci hanno dato un malus per cui è giusto rispondere con un gancio".

A quel punto per Paolo ed Elisabetta si era profilata un’ultima possibile via di salvezza: il verdetto della busta nera di Pechino Express che, purtroppo, ha confermato l’esclusione. Salva invece la coppia delle ‘Amiche’ (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo). Un epilogo non a tutti i concorrenti gradito. Sono stati in tanti a esprimere solidarietà, urlando "bravi". Esclamazione alla quale Paolo con la spontaneità tipica romagnola ha risposto dicendo: "Vi vogliamo bene". Poi le conclusioni di Costantino della Gherardesca che rivolto ai ‘Romagnoli’ ha detto: "Eravate partiti fortissimi, vincendo a sorpresa la prima tappa. Abbiamo visto un marito e una moglie complici, che si sanno divertire insieme e che hanno sempre voglia di mettersi in gioco. Avete portato un po’ della vostra terra, serietà e allegria insieme". Dispiaciuto, ma per nulla rattristato, dopo aver ringraziato Cevoli ha confessato: "Questo per noi è stato un viaggio nell’umano, ci ha fatto dei regali di tempo, di passaggi, di roba da mangiare. Tante gioie. Farlo con mia moglie è stato impagabile". Poi rivolto alla sua metà: "Arrivo, Elisabetta, non mi lasciare! Dam un bes! Che fortuna avere una moglie di Rimini che fa anche la barcaiola!". E lei: "Non mi sarei mai immaginata di fare una cosa così".

Nives Concolino