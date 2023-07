Cevoli lo scrittore "Sono il falso Mussolini che adora Riccione"

Vulcanico, sorprendente e ironico come sempre, Paolo Cevoli, comico, cabarettista e testimonial d’eccezione per la Regione Emilia-Romagna, stasera salirà sul palco per presentare il suo ultimo libro, Il sosia di lui. La vera storia del falso Mussolini (Solferino, 2023). Lo farà in modo insolito, dialogando con il fratello Luca, direttore di Federalberghi Riccione (insieme nella foto). La serata, in programma alle 21,15 in piazzale Ceccarini, s’inserisce nel progetto Libri e storie in riva al cuore dell’Adriatico, a cura dell’assessorato a Turismo, Sport, Cultura. In caso di maltempo l’evento, a ingresso libero, si terrà nel Palazzo del Turismo.

Una serata speciale con suo fratello?

"A livello pubblico, salvo un’iniziativa circoscritta agli albergatori tenuta al palacongressi, è la prima volta che ci si trova insieme sul palco".

Motivo della reunion è il suo libro pubblicato a maggio?

"L’occasione è offerta dalla presentazione de Il sosia di lui. La vera storia del falso Mussolini, che parla della Riccione degli anni Trenta, quando è diventata famosa in tutto il mondo e tutti i vip venivano nella Perla Verde a codazzo di Mussolini. Racconto questa storia così come l’ho immaginata, perche in effetti il Duce qui non aveva un sosia, in questo caso Pio Vivadio, meccanico riccionese. Il pretesto è questa mia somiglianza con Mussolini. Una decina di anni fa su questo avevo fatto uno spettacolo, prendendo anche spunto da alcuni libri sulla città e dalle storie che mi raccontava mio babbo e altre persone. È l’ennesima dichiarazione d’amore che faccio a Riccione".

Così torna in famiglia?

"Sono contento di fare questa presentazione a Riccione, soprattutto in piazzale Ceccarini, luogo legato ad alcuni episodi che racconto. Sarà molto divertente, un’occasione anche per concedermi una vacanza al mare. A parte una settimana di montagna, me ne starò a Riccione, perché per me è come tornare alle origini e poi me ne sto con tutta la mia famiglia. Oltretutto i miei nipotini vivono a Milano, ma vogliono venire sempre a Riccione, per loro è il luogo di vacanza per eccellenza".

Dopo l’estate cosa farà?

"In settembre-ottobre ritornerò a teatro con lo spettacolo Andavo ai cento all’ora, tutt’ora è in cartellone".

Sta intanto entrando nelle case degli italiani con uno spot televisivo.

"Ho fatto degli spot per Poltrone e sofà, tutt’ora in onda sulle reti nazionali. Ne abbiamo registrati un sacco, un’intera serie. I miei nipotini li guardano sempre divertiti, vuol dire che funzionano".

Il web è invaso intanto dai suoi corti sulla nostra regione.

"Li abbiamo pubblicati qualche settimana fa. Ne ho girati pure sull’alluvione e per la promozione della riviera".

Nives Concolino