Cevoli sale sul Pechino Express: via allo show

A suon di spot Sky annuncia la partenza di ‘Pechino Express 2024’, che in questa nuova stagione tra i protagonisti annovera il comico televisivo e regista riccionese Paolo Cevoli (65 anni) con la moglie Elisabetta Garuffi. Già partito il conto alla rovescia per la trasmissione in onda dal 7 marzo, tutti i giovedì alle 21,15 su Sky, dov’è approdato nel 2022, dopo essere stato per anni sulla Rai. Il noto comico dall’inesauribile carica di verve e simpatia è il secondo riccionese a essere protagonista di questo reality. L’anno scorso, infatti, tra i concorrenti c’era la tenace e fascinosa, Martina Colombari, attrice e conduttrice televisiva, ex modella, già Miss Italia 1991, che aveva partecipato assieme a suo figlio Achille.

"Un’esperienza unica, estremamente faticosa, ma speciale", l’aveva definita, soprattutto perché le aveva permesso di stare con suo figlio viaggiando da Mumbai ad Haiti. Ora, su un’altra rotta, assieme ad altre sette coppie, spetta a Cevoli, che per contratto sulla seguitissima trasmissione non può ancora parlarne. Di certo come sempre porterà sul piccolo schermo una buona dose di quella verve, che tanto diverte il suo grande pubblico. Il noto artista con la sua Elisabetta, di professione stilista, era andato in Oriente a metà ottobre, dopo essere stato al Duse di Bologna, quale protagonista del podcast ‘Rossini Supertar’ per Il Resto del Carlino.

Insieme alle altre coppie ora li vedremo affrontare le prove tra buste, stelle, palette, handicap, bandiere e zavorre. Il viaggio si dipana dal Vietnam del Nord alle verdi risaie e culture dall’antica storia, per poi passare attraverso la giungla e luoghi di spiritualità. Raggiunto il Laos si proseguirà verso lo Sry Lanka, attraversando panorami mozzafiato. Con Paolo ed Elisabetta, che conteranno anche sul tifo dei due figli Giacomo e Davide e delle loro famiglie, saranno in gara Damiano e Massimiliano Carrara, fratelli pasticceri originari di Lucca, Artem e Antonio Orefice, attori conosciutisi sul set della serie ‘Mare Fuori’, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, gli attori Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, le conduttrici televisive Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, nonchè Estefania Bernal, Miss Universe Argentina e in Italia volto di ‘Scherzi a Parte, con la modella e schermitrice Antonella Fiordelisi. A condurre la trasmissione sulla ‘Rotta del Dragone’ sarà Costantino della Gherardesca affiancato dall’inviato speciale: Gianluca Fru dei The Jackal.

Nives Concolino