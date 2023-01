Cevoli va ai 100 all’ora sul palco del Galli

L’allegria e l’ironia romagnola di Paolo Cevoli tornano sul palco del teatro Galli di Rimini domani (ore 21). La prevendita di dicembre ha visto in una sola ora polverizzare tutti i biglietti dello spettacolo del comico riccionese che, con un diretto riferimento a una canzone di Gianni Morandi, in Andavo ai 100 all’ora racconta come possiamo ridere di noi stessi, ripercorrendo le tappe del nostro passato. Cevoli, 64 anni, laurea in giurisprudenza, è stato comico di Zelig in tv, autore di tutti i suoi spettacoli, scrittore di ben 6 libri (Manuale di marketing romagnolo è studiato nelle scuole ad indirizzo turistico), è un attore apprezzato (Soldato semplice, Un anno eccezionale). Torna al Galli dopo il successo della sua ultima fatica, La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli, che lo aveva visto trionfare per tre serate tutte sold out.

Dopo tanti spettacoli tratti da libri storici, questa volta si è affidato al buon Morandi?

"Per la verità anche questo è uno spettacolo storico perché prende spunto dalla canzone Andavo ai 100 all’ora che è il primo singolo di Gianni Morandi, uscito nel 1962, ben 60 anni fa. Morandi è un’icona di un secolo, quello in cui sono vissuto io, e voglio raccontare quello che ho vissuto e come le cose cambiano. Tra me e mio padre ci sono 30 anni, tra me e mio figlio sempre 30 anni e tra mio figlio e suo figlio (mio nipote Tommaso) ci sono 30 anni. Nel 1962 io avevo 4 anni che è la stessa età che ha mio nipote oggi. Vorrei raccontare a Tommaso come era quella volta".

Che affinità ha con il cantante bolognese?

"Io sono romagnolo e Morandi è emiliano; lui canta e io faccio il comico. Vite e storie diverse, ma entrambi abbiamo una gran voglia di vivere".

Si riesce ancora a far ridere la gente con questi ‘chiari di luna’?

"Ancora di più. Dopo la pandemia la gente ha molta più voglia di ridere e anche di ascoltare cose un po’ più impegnate, per esempio ciò che ha insegnato il brutto periodo che abbiamo trascorso".

Citando una frase dello spettacolo: una volta era meglio?

"Assolutamente no, una volta era diverso, ma non era meglio. Se dicessi a mio nipote Tommaso che una volta era meglio, gli toglierei ogni speranza del futuro. La nostra generazione, raccontando le nostre radici, ha il compito di portare speranza: una volta era bello, ma domani sarà ancora più bello".

Fa questo lavoro perché ama il lato positivo della vita?

"Io sono romagnolo e per cultura sono abituato a vedere il lato positivo della vita. Noi siamo questo: creatività, voglia di fare, positività. Mio babbo Luciano, dal quale ho preso tutto, diceva: qualcuno vede il bicchiere mezzo vuoto, qualcuno mezzo pieno e qualcuno non vede neanche il bicchiere. Io vedo sempre il bicchiere tutto pieno!"

Rosalba Corti