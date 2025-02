Cgil in lutto, addio Venturini. Storico militante

È venuto a mancare Gianfranco Venturini, operaio della Scm e militante sindacale della Fiom Cgil fin dagli anni Settanta. Nonostante il clima ostile imposto dall’azienda, fu tra i primi a iscriversi al sindacato, contribuendo alla crescita della Cgil in fabbrica. Eletto nella Commissione Interna e poi delegato sindacale, si batté con determinazione contro i licenziamenti voluti dalla Scm per colpire chi lottava per migliori condizioni di lavoro. Dopo la fabbrica, collaborò con la Camera del Lavoro di Rimini come tipografo e, una volta in pensione, aderì allo SPI Cgil, entrando nel Direttivo della Lega Spi di Viserba. Il suo impegno non è mai venuto meno, restando sempre un punto di riferimento nelle battaglie sindacali e nella discussione politica. La Cgil di Rimini lo ricorda con stima e riconoscenza per il suo instancabile contributo alla difesa dei diritti dei lavoratori.