Cgil, riparte la polemica: "Non si trova personale"

Con l’avvicinarsi di Pasqua e dell’avvio della stagione turistica, nella riviera romagnola, ricomincia il mantra del "non si trova personale". "E questa volta, di chi è la colpa?". Lo chiede Francesco Guitto, segretario generale di Filcams Cgil Rimini. Le risposte sono subito fornite: "Reintrodotti i voucher, abolito il reddito di Cittadinanza- sottolinea- assodato che i giovani preferiscono trasferirsi all’estero piuttosto che farsi sfruttare con stipendi da fame in Italia, non resterebbe che affrontare i veri nodi del problema". Non solo: "Sul rinnovo dei contratti collettivi del turismo- prosegue Guitto - continua una condotta dilatoria delle associazioni d’impresa". Nello specifico dei cinque contratti nazionali del settore: quello "turismo industria" è scaduto da cinque anni, idem "turismo confesercenti", il contratto per le agenzie di viaggio è fuori tempo da tre anni, il "pubblici esercizi e stabilimenti balneari" aspetta il rinnovo da due anni, "alberghi" è pure scaduto da cinque anni. Per il sindacalista, quello delle controparti è "un atteggiamento grave ed irresponsabile" che rende "sempre meno appetibile il lavoro nel turismo". Dito puntato quindi contro le associazioni datoriali: da loro "si attende una risposta che dia dignità alle paghe dei lavoratori del turismo".