Cgil, segreteria. Ecco tutti i nomi

L’Assemblea generale della Camera del Lavoro Territoriale - Cgil Rimini ha eletto la nuova segreteria confederale. Ne faranno parte, oltre alla segretaria generale Francesca Lilla Parco, Renzo Crociati, 43 anni, già segretario confederale e a capo della Federazione dei lavoratori edili e del legno (Fillea) ed Eugenio Pari,47 anni, proveniente da Funzione Pubblica Cgil.

Francesca Lilla Parco, nella sua relazione davanti all’Assemblea generale Cgil, ha

tracciato l’agenda della Segreteria confederale per i prossimi mesi. In particolare assumerà particolare importanza la predisposizione delle piattaforme sindacali rivendicative territoriali, che sarà affidata ai risultati dell’indagine Cgil Rimini-Ires Emilia-Romagna: "La tua voce per contrattare i tuoi diritti". Cgil Rimini infatti, con il supporto scientifico di Ires Emilia-Romagna, ha aperto così a tutta la cittadinanza l’opportunità di contribuire all’elaborazione delle piattaforme rivendicative della contrattazione sociale territoriale.