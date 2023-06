Chalet, ripartenza sprint

Musica francese, atmosfere calde che ricordano Saint Tropez e la Costa Azzurra. E’ il party dallo Chalet del Mar che ha attirato gli sguardi incuriositi di tanti nella serata di sabato nella zona del porto. La selezione dei brani musicali, affidata alla consolle di DJ Thor, gli abiti studiati per richiamare atmosfere dell’iconica Saint Tropez hanno finito per calamitare gli smartphone pronti a immortalare una serata diversa dal solito. Il risultato sono stati video, stories e foto della serata circolati sui social, un’occasione per dare un segnale di ripartenza dopo un mese di maggio contraddistinto dall’alluvione e una prima parte di giugno che ha regalato poche soddisfazioni agli imprenditori del settore turistico. L’estate stenta a partire, ma tra piada e champagne, tra Riccione e Saint Tropez, cresce la voglia di divertirsi.