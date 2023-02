Che bello conoscere gli studenti francesi

La nostra classe, in cui studiamo francese, ha iniziato un progetto che prevede scambi epistolari con una classe di ragazzi francesi. All’idea di questa iniziativa eravamo molto emozionati e curiosi di conoscere i nostri nuovi amici di penna. Noi stavamo già scrivendo le lettere con la nostra presentazione, quando sono arrivate le loro; non vedevamo l’ora di leggerle per scoprire un mondo di ragazzi coetanei con una cultura diversa dalla nostra. Questa esperienza ci ha dato la preziosa occasione di migliorare la conoscenza di una nuova lingua e di relazionarci con persone lontane da noi.

Classe 1D