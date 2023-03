Che burrasche

Non solo mare. Sala piena lunedì sera al Club Nautico di Rimini per la presentazione dell’ultimo libro del giornalista (ex direttore di Rtv San Marino) Carlo Romeo, dal titolo Burrasche, Diario di Bordo 2022. L’incontro è stato organizzato dal Club Nautico insieme alla casa editrice romana Efesto. A metà strada fra l’attualità e l’autobiografia, il libro di Romeo narra gli ultimi due anni, fra i più difficili di questo secolo. "Dal Covid alla guerra in Ucraina alla rivoluzione in Iran – spiega Romeo – il 2022 è stata una lunga incompiuta navigazione di burrasca in burrasca...". Un libro scritto con lo spirito del marinaio, che sa guardare con ottimismo al futuro e all’orizzonte anche quando è sferzato dai marosi più forti. Durante la serata con Romeo è stato proiettato anche il suo reportage sul Vespucci: un viaggio dal Mediterraneo all’oceano Atlantico.