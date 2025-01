Che cos’è Mutonia, la comunità di artisti nomadi che scelse la Romagna come casa

Santarcangelo (Rimini), 30 gennaio 2025 – Mutonia non è solo una città-Stato, una micro-società senza gerarchie inglobata a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. E’ soprattutto una storia affascinante ed esemplare di arte, diversità e convivenza.

Una comunità, unica in Italia e in Europa, che è stata ‘fondata’ all’interno del territorio romagnolo, quasi per caso, 35 anni fa. Nel 1990, infatti, un gruppo di artisti nomadi anglosassoni arrivò a Santarcangelo invitato ad esibirsi all’interno del Festival Internazionale del Teatro. Ma da qui non se ne sono più andati.

Una installazione degli artisti di Mutonia nel territorio di Santarcangelo

La Mutoid Waste Company – una tribù che ha come riferimento i movimenti hippy e punk perennemente in viaggio – si è insediata definitivamente in Romagna, colpita dall’eccezionale ospitalità e cordialità del territorio. Questi artisti hanno creato una cittadina indipendente – Mutonia appunto – in una cava abbandonata sul fiume Marecchia.

Una comunità senza gerarchie, basata su scelte e decisioni collettive, che affida all’arte, alla realizzazione di sculture fantastiche, una visione del mondo basata sul riciclo, sulla nuova vita di oggetti destinati alle discariche.