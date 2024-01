"Che emozione recitare nella terra di Fellini"

Da oltre mezzo secolo mattatore della scena teatrale e cinematografica italiana, il pluripremiato attore e regista Alessandro Haber approda al Teatro Galli di Rimini. Con tre spettacoli serali, da oggi a domenica (alle 21 oggi e domani, alle 16 domenica) sarà in scena assieme a Giuliana De Sio, altra punta di diamante, con La Signora del martedì, spettacolo di prosa di Massimo Carlotto con Paolo Sassanelli, Riccardo Festa e Paolo Persi per la regia di Pierpaolo Sepe.

Il teatro la riporta a Rimini.

"Ne sono contento, era un po’ che non ci venivo, so che non c’è più il teatro Novelli e che è stato ristrutturato il Galli. Sono molto curioso e felice di poter scoprire questo spazio che finalmente qualcuno dopo decenni ha restaurato. Sono altrettanto contento di tornare qui con questo bellissimo spettacolo, con la De Sio e altri attori fantastici e una magnifica regia. Ovunque andiamo è un successo".

A cosa si deve tanto consenso?

"La Signora del martedì è uno spettacolo sfaccettato, con una partitura musicale, che parte in un modo e finisce in un altro. I quattro personaggi sono al limite, quattro disgraziati, perdenti, con serie problematiche di psiche e che in qualche modo si raccontano, cercano di sopravvivere".

Il racconto su cosa ruota?

"Attorno a una creatura fragile (Alfonsina Malacrida, detta Nanà) che però reagisce, ha una sua forza. È una donna che ha avuto forti vicissitudini molto contrastanti e drammatiche. C’è dentro giallo, dramma e commedia".

Lei chi interpreta?

"Un giornalista, Pietro Maria Belli, che è stato innamorato di lei, diventata una nota scrittrice di favole per bambini. Vuole intervistarla per incontrarla, perché questa donna gli ha cambiato la vita. Certe volte l’amore ha conseguenze psichiche. Il dolore l’affligge così tanto da portarlo a una menomazione e a finire su una carrozzina. Il mio personaggio è bello perché si trasforma in tre diversi momenti, l’ultimo curioso, inaspettato e piacevole con attori che fanno un bel gioco di squadra".

Al suo fianco la De Sio.

"È una grande attrice, piacevole, intelligente e anche umana. È bello giocare in scena con lei. Lo dico al di là del fatto che da ragazzi siamo stati fidanzati tre anni. È la prima volta che facciamo qualcosa insieme a teatro. Ce l’eravamo ripromesso più volte, ma non eravamo mai riusciti a farlo, questa è stata un’occasione presa al volo. È il secondo anno che giriamo, andremo avanti fino al 15 aprile".

C’è altro in ballo?

"Il prossimo anno riprenderò La coscienza di Zeno. Con questo spettacolo, ben diverso da La Signora del martedì, faremo un’enorme tournée. C’è poi il progetto per fare uno spettacolo sulla mia biografia, Volevo essere Marlon Brando (ma soprattutto Gigi Baggini), che è pure titolo del libro uscito nel 2021 per Baldini/Castoldi".

Per il cinema, dopo 50 Km all’ora con De Luigi, prepara altro?

"Ho fatto un film diretto da Giovanni Veronesi, Romeo è Giulietta con Sergio Castellitto, in uscita il 14 febbraio".

Tornando a Rimini, lei qui ha amici?

"Ne ho uno caro, che è Paolo Tramonti, a Santarcangelo, c’è poi Dino che m’invita sempre a mangiare. Trovare dei porti franchi in qualche città, dove c’è qualcuno che ti accoglie con affetto è molto importante".

Da bolognese con che sguardo vede la nostra riviera?

"È tra le più belle, propositive e ricercate in Europa. Qui è passato di tutto. Da ragazzo alternavo le vacanze tra Jesolo e Rimini, città ricca e generosa, appetibile come tutta la Romagna. E poi è la città di Federico Fellini, con lui non ho mai lavorato, ho però avuto occasione di conoscerlo. Con la sua vocina mi chiamava Sandrino. È stato un grande maestro che ha insegnato il cinema al mondo intero".

Nives Concolino