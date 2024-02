"Che errore chiudere le cucine degli hotel"

"Chiudere le cucine degli hotel è un errore. Il mercato sta andando nella direzione opposta". Giacomo Pini, consulente alberghiero, interverrà domani con Francesca Cognigni a ‘Hotel convention’, l’iniziativa organizzata da Federalberghi. Parleranno della Ristorazione alberghiera: pensione completa, mezza pensione o B&b. Quale modello per il futuro?.

Pini, ma la ristorazione in hotel è un affare?

"In questo segmento c’è grande fermento nel mondo, ma dobbiamo pensare a una offerta qualitativamente alta, non alla pensione completa. I mercati stanno investendo molto nella ristorazione in hotel"

Come si superano i problemi di reperimento del personale e i costi?

"La mancanza del personale è un problema che conosciamo, e che in Italia si somma al 44% che rappresenta il peso del costo del personale in una struttura alberghiera. Dobbiamo aggiungere un caos contrattuale che non aiuta. Ma la ristorazione in hotel è in grado di rispondere alle esigenze dei clienti anche in orari insoliti, quando un normale ristorante è chiuso. E’ senza dubbio un modello vincente. In Italia assistiamo a importanti residence in Liguria che si stanno dotando della ristorazione".

Come la mettiamo con il modello della pensione completa?

"Non è quello il futuro. La quota di mercato di chi sceglie questo tipo di offerta si sta progressivamente riducendo e allo stesso modo si stanno riducendo i margini di guadagno. Oggi non è sostenibile e non attrae più la cotoletta o il pangasio inseriti nei tre pasti al giorno a orari fissi con un peso di 13 euro al giorno".

Le pensioncine dovranno cambiare modello?

"Dobbiamo capire qual è lo spazio di vita residuo di queste strutture e come accompagnarle a una evoluzione, laddove possibile".

E la clientela da pensione completa?

"Posso dire che ci sono strutture che ancora danno il piatto freddo e la pastina in brodo, ma quegli stessi clienti una volta a settimana scendono nel ristorante in spiaggia e spendono cento euro a testa. Il modello va cambiato. Ancor oggi capita di vedere la sera il foglietto con il menù a crocette".

Niente pensione completa e nemmeno B&B, cosa diventeranno i piccoli hotel?

"Non ci sono ricette ma indicazioni su cui riflettere. Ad esempio io darei una pietanza particolare e di qualità al giorno. Poi ci sono sistemi di digitalizzazione e prenotazione per sopperire alla mancanza di personale. Ma l’hotel che ancora oggi ha nell’insegna i simboli della cassaforte e dell’asciugacapelli è completamente fuori mercato".

Andrea Oliva