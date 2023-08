Che festa in spiaggia Si balla con ’Elrow’

Il party più pazzo dell’estate sbarca alla Rimini Beach Arena. Domani si comincerà a ballare fin dalle 17, per andare avanti fino all’una di notte con l’evento Elrow sulla spiaggia libera di Miramare. La lineup della festa vedrà alternarsi alla consolle deejay di fama internazionale come Patrick Topping, Richy Ahmed, George Privatti, Amedeo Picone, Vltra. Sarà un evento che richiamerà migliaia e migliaia di ragazzi. Per questo, fin dal pomeriggio, il lungomare vicino alla Rimini Beach Arena sarà chiuso al transito per consentire il flusso del pubblico verso la spiaggia. Sarà qui che dal tardo pomeriggio si accenderanno le luci di una festa a tutta musica e divertimento per quello che è ormai conosciuto nel mondo come un party tra musica, colori ed allestimenti. Un mix di divertimento, artisti, performer, scenografie e ovviamente musica underground. Una festa da vivere e non solo uno spettacolo da ascoltare.