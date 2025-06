Che festa per i 160 anni della Guardia costiera

Tanti eventi anche a Rimini per festeggiare i 160 anni delle Capitanerie di porto-Guardia costiera. È stato un weekend intenso tra lo stand di RiminiWellness in Fiera, gli appuntamenti in spiaggia con le ‘Guardiacostiadi’ domenica e la serata celebrativa al teatro Galli condotta da Martina Colombari. Durante RiminiWellness la Guardia costiera è stata protagonista con uno stand da 500 metri quadrati, dove il pubblico ha potuto conoscere da vicino le figure specialistiche del corpo, dai soccorritori marittimi a sommozzatori e aerosoccorritori. E c’era anche il pugile Matteo Signani, che ha dato lezioni di boxe. Nei quattro giorni si sono tenuti talk tematici e i visitatori si sono messi alla prova con simulatori virtuali. Sabato al teatro Galli si è tenuta una serata celebrativa realizzata in collaborazione con il ministero alle infrastrutture e ai trasporti dal titolo La Guardia costiera, i giovani e lo sport, condotta da Martina Colombari. È stata l’occasione per alcune testimonianze e per ripercorrere la storia delle Capitanerie di porto. Hanno portato i saluti istituzionali il sindaco Jamil Sadegholvaad e il capo del dipartimento allo sport Flavio Siniscalchi, in rappresentanza del ministero allo sport e ai giovani. Il comandante generale, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, ha ripercorso le tappe fondamentali dell’evoluzione delle Capitanerie di porto, dal 1865 fino alla nascita della Guardia costiera: "La nostra forza è coniugare la tradizione e l’innovazione, costruire il futuro conservando il senso del dovere, il coraggio e la responsabilità che ci definiscono".