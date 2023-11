Che festa per i bimbi col mercatino Winter aspettando Natale

Prosegue il mercatino ’Winter’, dedicato ai bambini e organizzato dalla Pro Loco di Bellaria Igea Marina in attesa delle festività natalizie. Una festa per famiglie, tutte le domeniche e i festivi, dalle 9 fino al pomeriggio. In programma la mostra scambio di giochi e libri ma anche oggetti di artigianato, nell’area Le Vele di viale Guidi. Accanto al mercatino i laboratori per realizzare decorazioni e oggetti a tema natalizio.