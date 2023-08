"Che fine ha fatto la commissione che doveva vigilare sui polli?"

"Siamo alla farsa finale". Non fa sconti Loretta Contucci, consigliera di opposizione di Poggio Torriana e dell’Unione Valmarecchia, ente che riunisce tutti i comuni della vallata. "Dopo quattro anni di legislatura solo ora, a un anno dalla scadenza del consiglio, l’Unione Valmarecchia ha finalmente istituito le commissioni consiliari". In questi anni la giunta, formata dai vari sindaci, " non hai mai informato noi consiglieri sul nuovo allevamento di polli a Maiolo, sulla discussa progettazione della Marecchiese. E se questi sono i tempi e i modi dell’Unione , la famosa commissione di controllo sui lavori dello stabilimento avicolo di Fileni a Maiolo rischiata di essere istituita a lavori già finiti. E pensare che è stata proposta dai vari sindaci. Pare poi che i componenti di questa fantomatica commissione di controllo saranno i rappresentanti di chi ha dato i permessi". Per la Contucci "lo statuto dell’Unione va cambiato".