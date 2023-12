"Che lagna la Angelini"

"Invece che in Consiglio comunale sembrava di essere allo stadio, quando la squadra di casa fa goal fuori tempo massimo e l’arbitro glielo concede". Elena Raffaelli consigliera della Lega si è persa la partita di andata, ma ci sarà al ritorno: quando verrà fissato il prossimo consiglio comunale. Mancavano i cori, ma "c’era la tifoseria Pd e Riccione 2030 sugli spalti. Segno evidente di una debolezza esplicita della squadra di giunta e soprattutto del sindaco Angelini che ha dimostrato non pochi limiti nel suo lagnoso intervento tanto da dover orchestrare una claque plaudente a suo sostegno". Da mesi ormai la sindaca e la consigliera Raffaelli (colei ha ha presentato ricorso al Tar sulle elezioni) hanno intavolato un confronto a distanza. "C’è una differenza abissale tra il centrodestra e la sinistra riccionese: noi ci siamo rimboccati le maniche senza perdere tempo, mentre la sinistra con in testa il sindaco continua a sproloquiare del ‘commissariamento’ per distogliere l’attenzione da una programmazione fallimentare". Un esempio: "La variazione di bilancio taglia 200mila euro al settore sociale mentre risponde prontamente alle richieste delle società partecipate Hera e Pmr. In più, spunta sotto l’albero di Natale il ‘regalone’ del Pd e della lista 2030: la reintroduzione dell’addizionale Irpef al massimo delle aliquote".