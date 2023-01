Che noia vivere in eterno

Allorchè al tempo di Papa Ratzinger scrissi, nel libro

Le Saraghine e l’immortalità dell’anima, di non riuscire ad entusiasmarmi all’idea di una noiosissima vita eterna (considerando, oltretutto che, raggiunta una certa età, cominciavo già a starmi un po’ sulle scatole) mi pareva, tra varie altre considerazioni, di aver sparato una mezza eresia. Ma ci fu chi mi fece osservare che, nella Enciclica ‘Spe Salvi’, Benedetto XVI aveva espresso, in termini altissimi, il medesimo concetto. ‘Continuare a vivere in eterno – affermava infatti il Santo Padre scomparso il 31 dicembre - appare più una condanna che un dono. Vivere sempre, senza un termine, può essere solo noioso e alla fine, insopportabile. Noi invece - concludeva Benedetto- possiamo presagire che l’eternità non sia un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo d’appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità". Fu in questa occasione che mi resi conto che quel pontefice (come dimostrò poi con le sue clamorose dimissioni) non era certamente legato alla tradizione. Nella fattispecie, quella di calcolare in giorni mesi ed anni gli ‘sconti’ sulle pene del Purgatorio concessi con le indulgenze in occasione della partecipazione ai Giubilei.

Giuliano Bonizzato