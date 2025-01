Che spettacolo il presepe vivente in Collegiata

Chiesa gremita e applausi a scena aperta ieri alla chiesa Collegiata per il tradizionale presepe vivente di Santarcangelo. A rappresentare la Natività sono stati oltre 50 figuranti, che si sono veramente impegnati per realizzare i costumi e le scenografie. E i risultati si sono visti ieri alla Collegiata, con la bellissima rappresentazione offerta dai volontari della parrocchia. Che sono riusciti anche quest’anno a trovare un bambino per il ruolo di Gesù: è il figlio di una coppia di Santarcangelo, nato da pochi mesi.

Il presepe vivente è iniziato ieri intorno alle 16,30, davanti a una folla di persone. Come già accade da qualche anno non è più in forma itinerante, ma si svolge interamente alla Collegiata. Nonostante questo, il presepe anche ieri non ha deluso le attese, con i bellissimi quadri viventi offerti dai figuranti. Merito anche di tutti i giochi di luce utilizzati ieri durante la rappresentazione (e prima provati a lungo dai volontari) e delle scenografie. Un grande spettacolo, come testimoniano qui le foto del presepe (scattate da Alan Zaghini), che ancora una volta ha incantato il pubblico.