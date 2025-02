"Che tempi al Paradiso". La rimpatriata dello staff

Che tempi, quei tempi al Paradiso. Domenica molti degli storici lavoratori della discoteca si sono ritrovati all’osteria La Chiacchera per festeggiare i 70 anni di Pucci Cappelli, storico personaggio del mondo della notte riminese. Una festa a sorpresa, a cui hanno preso parte un centinaio di persone. Il compleanno di Pucci, che ha lavorato 24 anni nel locale ai tempi del compianto Gianni Fabbri, si è trasformato così in una vera e propria rimpatriata per quelli che hanno fatto parte dello staff del Paradiso. Tra i tanti presenti, l’altra sera, c’erano Giulio Turchini, Giuliano Lanzetti, Roberto Greppi, Lu Bertolini.

La serata in onore di Pucci a La Chiacchera, che ha visto esibirsi Gianni Morri (uno tra i deejay storici della discoteca sulla collina di Covignano), è stata anche un dolce amarcord per celebrare i bei tempi del Paradiso. Parole e ricordi anche in memoria di chi non c’è più a cominciare proprio dall’ex patron, Gianni Fabbri, e da Giorgio Utili, che fu per tanti anni direttore del ristorante del Paradiso.